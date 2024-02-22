Песков рассказал о сплоченности команды Путина вокруг президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью порталу International Reporters, что команда главы государства Владимира Путина полностью его поддерживает.

«Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение — это неправильно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, часто ли его мнение не совпадает с позицией Путина.

По мнению Пескова, любой, кто не разделяет точку зрения президента, «не имеет морального права с ним работать».

По словам пресс-секретаря, члены правительства и работники администрации Путина консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции.

До этого Песков заявлял, что основные темы ежегодного послания Путина к Федеральному собранию Кремль анонсировать не будет.

Газета «Коммерсантъ» писала, что итоговое содержание послания пока неизвестно, но в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».