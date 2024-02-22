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Песков назвал удачей работу пресс-секретарем Путина

Песков заявил, что гордится быть пресс-секретарем Путина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters назвал работу пресс-секретарем президента России «очень интересной профессией».

Как рассказал Песков, он никогда не был журналистом и «родом из дипломатии», но очень ценит опыт службы в российском министерстве иностранных дел.

По его словам, этот опыт позволил ему успешно выполнять задачи на этой работе, которая «очень интересная, потому что она имеет отношение непосредственно к информации».

«И, конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и [когда речь идет о работе] с таким главой, как [Владимир] Путин, это, наверное, особая удача в жизни, которой я и дорожу, и горжусь», — добавил он.

До этого Песков рассказал об интересе Путина к компьютерным играм.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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