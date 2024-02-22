Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы с СМИ работали настоящие патриоты своих стран. Своим мнением он поделился в интервью порталу International Reporters.

«Конечно, очень [правильно], чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что это наблюдается далеко не везде, однако в России есть целый ряд СМИ, которыми власти страны гордятся и которые являются законодателями очень высокого стандарта журналистики.

По мнению Пескова, Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Он также отметил, что западные СМИ подвергаются очень жестокому нажиму со стороны своих правительств.

По словам представителя Кремля, РФ недавно начала работу по контрпропаганде и где-то обыгрывает США, а где-то нет.

До этого директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков высказывал мнение, что западные соцсети давно стали площадками, где активно проводится цензура любых пророссийских позиций.

Ранее «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) признали нежелательной в РФ НПО.