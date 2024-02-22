Офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке заявил, что слабым местом Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Запорожское направление, при этом ВС РФ постоянно держат в напряжении украинские войска. Об этом он сообщил в интервью с украинским журналистом Василием Головановым, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас слабое место у нас — это Запорожье», — подчеркнул Стариков.

Он предположил, что российские войска в целях освобождения территорий будут проводить отвлекающие боевые маневры на севере фронта, в то время как главный удар, по оценке Старикова, ВС РФ нанесут на южном направлении.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что использование Россией планирующих авиабомб против ВСУ позволяет ВС РФ двигаться вперед. Он подчеркнул, что внутри украинских подразделений царит разочарование ввиду неудач на поле боя. По его словам, ВСУ на данном этапе находятся в наиболее тяжелой ситуации с начала специальной военной операции на Украине.

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