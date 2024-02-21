Потеря донецкого города Авдеевки означает поражение Киева в вооруженном конфликте с Москвой. Об этом сообщила итальянская еженедельная газета Il Fatto Quotidiano.

В материале отмечается, что взятие данного населенного пункта российскими войсками является подтверждением проигрыша Украины. При этом авторы публикации назвали такой финал «безнадежным и окончательным».

«Мало того, что украинское контрнаступление стало колоссальным провалом, [президент Украины Владимир] Зеленский еще и потерпел поражение в самом важном сражении, заменив командующего армией [Валерия] Залужного на [Александра] Сырского», — говорится в статье.

По мнению журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на поражение на поле боя. Военнослужащие страны не смогут изменить ситуацию в зоне боевых действий, даже несмотря на поставки западных вооружений и боеприпасов.

17 февраля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский приказал солдатам отступить из Авдеевки. Военачальник объяснил свое решение необходимостью перейти к обороне на более выгодных для ВСУ позициях и пообещал в будущем вернуть населенный пункт под контроль Киева.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ раскрыли подробности о взятии Авдеевки.