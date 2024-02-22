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Канаде посоветовали не вмешиваться в дела России из-за новостей о Навальном

Посол в Канаде Степанов призвал Оттаву не вмешиваться в дела России

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Marcelo Machado De Melo/Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела РФ. Об этом он сказал РИА Новости.

Он подтвердил, что после новостей об Алексее Навальном его вызвали в МИД Канады. При этом во время встречи он обращал внимание, что недопустимо вмешиваться в дела России со стороны.

«Речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», — заключил Степанов.

Дипломат также подтвердил, что МИД Канады на встрече объявил ему демарш.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после новостей о Навальном.

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