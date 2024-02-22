Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что переворот на Украине возможен, если его поддержат западные страны. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости по случаю 10-летия переворота на Украине.

«Любой переворот можно устроить, если провести очередной Майдан <...>. Но если этот Майдан Западом не поддерживается, перевожу — не финансируется, то из этого ничего никогда не будет», — считает политик.

По его словам, в настоящее время переворот на Украине может произойти «только при одном условии» — восстании украинских военнослужащих «от безысходности».

Военные ВСУ, по мнению Медведчука, в данный момент «недовольны всем», что может вылиться в «какое-то буйное восстание».

До этого испанская газета El Mundo писала, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) разделила Украину на две части.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.