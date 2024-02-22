Французские политики хотят оспорить соглашение между Парижем и Киевом

Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что намерен оспорить в Госсовете Франции соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом страны Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Никакого голосования в парламенте после подписания договора о безопасности между Францией и Украиной и отправки миллиардов Зеленскому. Макрон попирает нашу Конституцию», — заявил Дюпон-Эньян.

По его словам, вместе с сенатором Аленом Упером они передадут этот вопрос в Государственный совет.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение 3 млрд военной помощи Киеву.

Позднее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что соглашение Франции о предоставлении помощи Украине наносит ущерб ее собственным гражданам. По мнению политика, французский лидер пошел на этот шаг без какой бы то ни было озабоченности о дефиците и долгах в стране.

Ранее стал известен следующий кандидат на подписание гарантий безопасности Украине.