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37% европейцев считают, что конфликт на Украине завершится урегулированием

ECFR: 37% европейцев считают, что конфликт на Украине завершится урегулированием

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Virginia Mayo/AP

Свыше трети европейцев считают, что конфликт на Украине завершится мирным урегулированием, в то же время выступая против уступок. Об этом свидетельствуют результаты проводившегося в январе опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Опрос проходил в Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции. 37% опрошенных высказали мнение, что конфликт на Украине окончится каким-либо урегулированием. 20% заявили о будущей военной победе России, 10% — Украины. Сторонников мирного урегулирования больше всего обнаружилось в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии. В Польше, Португалии и Швеции опрошенные выступили за возвращение Киеву «утраченных территорий».

45% опрошенных назвали возможный успех Дональда Трампа на президентских выборах в США победой российского лидера Владимира Путина. В большинстве стран респонденты заявили, что Европейский союз должен сохранить помощь Украине на том же уровне (20%) или даже увеличить ее (21%). За уменьшение поддержки Киева выступила треть опрошенных.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза приступили к обсуждению 14-го пакета антироссийских санкций.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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