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Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили шаги по прекращению огня в секторе Газе

Глава МИД Турции Фидан и Блинкен обсудили шаги по прекращению огня в Газе

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Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили возможность прекращения огня в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на дипломатический источник, сообщает турецкий телеканал NTV.

Фидан и Блинкен провели беседу на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Они рассмотрели шаги, которые в кратчайшие сроки можно предпринять для обеспечения прекращения огня в секторе Газа.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили конфликт на Украине, процесс расширения НАТО, переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Ранее сообщалось, что парламент Израиля утвердил решение правительства страны, которое отвергает «диктат» по созданию палестинского государства.

18 февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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