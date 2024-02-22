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Большинство американцев назвали Байдена слишком старым для второго срока

Опрос: 70% американцев назвали Байдена слишком старым для второго срока

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Andrew Harnik/AP

70% американцев назвали пожилой возраст действующего президента Джо Байдена причиной не поддерживать его переизбрание. Соответствующий опрос провел Квиннипекский институт, передает РИА Новости.

Сообщается, что 67% опрошенных избирателей считают 81-летнего Байдена слишком старым. Для его противника, 77-летнего Дональда Трампа, этот показатель составил 43%. При этом 64% американцев считают умственное состояние Байдена неудовлетворительным для второго президнтского срока. Для Трампа этот показатель составляет 52%.

До этого жена Байдена назвала возраст своего мужа достоинством.

Преклонный возраст американского лидера (81 год) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп и экс-постпред Штатов при ООН Никки Хейли.

Ранее в Британии заявили, что Байден занимается с физиотерапевтом упражнениями по балансу.

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