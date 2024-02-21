Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский в ближайшее время может встретиться с Эрдоганом

Зеленский и Эрдоган скоро могут провести встречу по конфликту на Украине

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече обсудят украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает турецкий телеканал TRT World.

Турецкий лидер получил приглашение во время визита в Анкару главы албанского кабмина. Тот сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни пройдет встреча на высоком уровне с президентом Зеленским в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы. Турецкий лидер принял это приглашение, сказал Рама.

В январе Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о готовности Анкары стать посредником и провести мирные переговоры с Россией для достижения мира на Украине.

В декабре Эрдоган сообщил о готовности турецкой стороны вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее турецкий экс-депутат назвал Зеленского «глупым комиком».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами