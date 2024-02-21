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Надеждин решил выиграть на других выборах

Борис Надеждин заявил о планах победить на выборах в Госдуму в 2026 году

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Политик Борис Надеждин, выдвинутый «Гражданской инициативой» на президентские выборы в 2024 году, но так и не зарегистрированный кандидатом, планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом он сообщил РИА Новости.

«В долгосрочной [перспективе] планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года», — отметил Надеждин.

По его словам, в таком случае станет возможным не собирать подписи к следующим президентским выборам, которые намечены на 2030 год.

«То есть не надо будет собирать подписи, как сейчас [этого не делают партии] КПРФ и ЛДПР», — добавил политик.

Надеждин пытался зарегистрироваться на выборы президента России, однако 8 февраля ЦИК официально отказал ему в регистрации кандидатом. Политик лично присутствовал при объявлении решения.

По версии Центризбиркома, более 15% из представленных Надеждиным подписей при проверке посчитали недействительными. На основании этой проверки ему и отказали в регистрации.

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты в декабре 2023 года. Эту политическую организацию в 2012 году основал бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Именно от «Гражданской инициативы» на президентские выборы в 2018 году выдвигалась журналистка Ксения Собчак, набравшая 1,68% голосов избирателей.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

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