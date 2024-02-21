Президент Мексики призвал политиков читать русскую литературу

Политики должны читать произведения русской классической литературы. Об этом в интервью порталу Canal Red заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он считает, что самое лучшее в России — это ее писатели и литература. По мнению главы государства, для того, чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, необходимо читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой, Федор Достоевский и Николай Гоголь. В качестве примера он привел роман «Преступление и наказание» Достоевского.

Обрадор также отметил, что произведения русских классиков прекрасны.

В феврале немецкая газета Bild сообщала, что из библиотек Германии стали массово воровать редкие русские книги.

По данным издания, некоторые европейские эксперты обвиняют в преступлениях российские власти.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что русская культура и литература являются ориентирами, позволяющими добиться объединения общества.

Ранее россияне назвали вызывающих гордость классиков отечественной литературы.