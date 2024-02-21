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На Украине продолжают менять связанные с РФ названия городов

Комитет Рады поддержал переименование Южноукраинска в Гард

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РИА Новости

Профильный комитет Верховной рады поддержал переименование города Южноукраинска. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Комитет Рады поддержал переименование города Южноукраинска (Николаевская область) в город Гард», — написал он.

Южноукраинск основали как город-спутник Южно-Украинской АЭС в 1975 году. Он находится на берегу реки Южный Буг. В 2020 году население города составляло порядка 40 тыс. человек.

Накануне в Жмеринке Винницкой области Украины переименовали более 200 улиц. В частности, улицу имени Юрия Гагарина переименовали в Запорожских Казаков, Максима Горького — в Героев Крут, улица Декабристов стала улицей Степана Бандеры.

До этого на Украине задумались о «переименовании» крымских городов. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в телеэфире призналась, что мечтает называть Симферополь Акмесджитом. На крымско-татарский Феодосия называлась бы Кефе, Старый Крым — Эски-Кырым.

Ранее Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в честь новых городов РФ.

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