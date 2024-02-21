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Сальдо заявил, что деятельность «Британского совета» не останется без ответа

Сальдо предупредил «Британский совет» о последствиях за вмешательство в дела РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вмешательство правительственной организации «Британский совет» во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без последствий. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы сложилось ложное впечатление, будто бы функционеры «Британского совета» вербуют в Херсонской области диверсантов. По его словам, такого, «конечно же, нет».

Глава региона отметил, что выявлен первый ставший достоянием общественности факт прямого вмешательства «изгнанной из России» британской организации во внутренние дела РФ.

«И для них это будет иметь последствия», — написал Сальдо.

Накануне ФСБ узнала о деятельности разведки Британии в Херсонской области. По данным силовиков, под влияние «Британского совета» попал житель поселка Новая Маячка Чебукин Сергей. До этого мужчина разделял ультранационалистические взгляды, но осознал свою ошибку обратился в полицию.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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