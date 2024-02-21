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В Германии с пониманием отнеслись к решению Украины отложить выборы

Кабмин ФРГ поддержал решение Украины отложить выборы

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Global Look Press

Власти Германии с пониманием отнеслись к решению Украины отложить проведение выборов из-за продолжающегося вооруженного конфликта. С таким заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«<…> Возможность проведения всеобщих демократических выборов крайне ограничена», — сказал он.

Хебештрайт подчеркнул, что в ФРГ с пониманием относятся к переносу выборов на Украине.

Накануне стало известно, что на Украине 69% респондентов заявили, что Владимир Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения. Такие данные показал опрос.
Чуть больше половины украинцев (53%) считают, что нынешний президент должен участвовать в следующих выборах. В декабре с этим утверждением согласились 59% респондентов. Выросла и доля тех, кто считает, что Зеленскому больше не стоит баллотироваться — с 34% в декабре до 43% в феврале.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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