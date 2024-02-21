В МИД Нидерландов рассказали о новом пакете антироссийских санкций

В новый пакет антироссийских санкций Европейского союза включены 193 юридических и физических лица. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

«ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица», — написала министр.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 13-й пакет санкций против РФ затронет предприятия оборонного комплекса.

Дипломат добавил, что под санкции также попадут компании, которые обходят уже введенные антироссийские ограничения.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что послы Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.