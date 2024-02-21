В Госдуме РФ оценили возможность выхода из договора с США по Берингову проливу

Депутат Государственной думы РФ и член комитета нижней палаты парламента по международным делам Роза Чемерис не исключила возможность денонсации договора СССР и США о Беринговом проливе. Ее слова передает РИА Новости.

Законодатель отметила, что Москва может выйти из данного соглашения вслед за прекращением действия договора с Лондоном о вылове рыбы в Баренцевом море. При этом речь идет о документе, подписанном в 1990 году при участии советского государственного деятеля Эдуарда Шеварнадзе и бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера.

В рамках этого соглашения Москва и Вашингтон определили сферы своих экономических интересов в Беринговом проливе. Кроме того, документ закрепил за каждой из сторон определенную часть континентального шельфа в проливе.

«Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу», — сказала Чемерис в ходе заседания парламента.

21 февраля Госдума РФ приняла законопроект о денонсации соглашения, дававшего британским морякам право ловить рыбу в российской части Баренцева моря. Документ был подписан в мае 1956 года и разрешал иностранным рыбакам заниматься промыслом сразу в трех зонах — вдоль берегов острова Колгуев, у побережья Кольского полуострова и к востоку от мыса Канин Нос.

Ранее посол РФ рассказал о продолжении сотрудничества с Норвегией в области рыболовства.