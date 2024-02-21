Путин поблагодарил Додика за поддержание связей между РФ и Республикой Сербской

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за поддержание связей с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией», – сказал глава российского государства во время двусторонней встречи в Казани. Он добавил, что представители Республики Сербской регулярно посещают Россию с визитами для обсуждения целого ряда направлений.

Путин также поблагодарил Додика за то, что Республика Сербская поддерживает различные мероприятия, посвященные памяти пострадавших от преступлений нацизма.

Российский лидер подчеркнул, что отношения РФ и Республики Сербской сложились давно и носят абсолютно созидательный характер.

До этого президент Додик заявил, что западные страны постоянно пытаются надавить на него и заставить ввести санкции в отношении РФ.

Ранее в Боснии стартовал судебный процесс над президентом Республики Сербской.