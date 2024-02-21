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Россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Суд отправил под арест обвиняемого в государственной измене россиянина Мартынова

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд отправил под арест обвиняемого в государственной измене россиянина по фамилии Мартынов. Данные о решении Мещанского суда Москвы указаны в картотеке на сайте Мосгорсуда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей суда, мужчину обвиняют по статье 275 УК РФ — ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Тем не менее, суд отказался раскрыть подробности дела в связи с секретностью.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина страны по подозрению в государственной измене.

Известно, что фамилия задержанного — Мартынов. Иные подробности дела в настоящее время не уточняются. В пресс-службе добавили, что судебное заседание состоится в закрытом формате из-за необходимости рассмотреть секретные материалы.

Ранее в городе Чите задержали мужчину, подозреваемого в передаче Киеву данных о российских военных.

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