Захарова уличила НАТО в прямой вовлеченности в конфликт на Украине

Планы НАТО по координации поставок оружия Украине демонстрируют прямое вовлечение блока в конфликт. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметился «примечательным заявлением».

«Он дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться <…> на заседаниях Совета Украина-НАТО», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что альянс таким образом подтвердил намерение «взять на себя» роль координатора поставок вооружения на Украину, что открыто говорит о прямом вовлечении Североатлантического альянса в конфликт.

До этого МИД не увидел «гарантий» в договорах Киева со странами Европы по безопасности.

Накануне в США высказались о победе России над НАТО.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.