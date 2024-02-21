Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Захарова уличила НАТО в прямой вовлеченности в конфликт на Украине

МИД РФ: планы НАТО по поставкам оружия Украине говорят о вовлечении в конфликт

close
100%
Global Look Press

Планы НАТО по координации поставок оружия Украине демонстрируют прямое вовлечение блока в конфликт. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметился «примечательным заявлением».

«Он дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться <…> на заседаниях Совета Украина-НАТО», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что альянс таким образом подтвердил намерение «взять на себя» роль координатора поставок вооружения на Украину, что открыто говорит о прямом вовлечении Североатлантического альянса в конфликт.

До этого МИД не увидел «гарантий» в договорах Киева со странами Европы по безопасности.

Накануне в США высказались о победе России над НАТО.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами