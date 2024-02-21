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Британия ввела санкции против сотрудников ИК-3, где умер Навальный

Британия запретила въезд сотрудникам ИК-3 на Ямале, где умер Навальный

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Stringer/Reuters

Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Под санкции попали начальник колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

Всех этих сотрудников обвиняют в «жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что не воспринимают призыв ЕС о расследовании смерти Навального.

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