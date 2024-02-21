В Киеве отреагировали на польский плакат с призывом к Путину разобраться с Украиной

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при минкультуры Украины прокомментировали плакат одного из польских фермеров с призывом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину разобраться с Киевом, Брюсселем и властями Польши. Об этом сообщается на странице центра в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве выразили беспокойство в связи с тем, что протесты польских фермеров радикализируются.

«Обращение отдельных польских фермеров с украинским зерном — осознанная провокация, целью которой является уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками», — заявили в центре.

Там осудили призывы к главе российского государства, а также поприветствовали «оперативную реакцию» польской полиции, которая «задержала фермера с провокационным плакатом и советским флагом». Кроме того, в центре выразили надежду «на такую же оперативность во взаимовыгодном урегулировании вопроса также и на межгосударственном уровне».

До этого сообщалось, что протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя.

Протестующие вывешивали на свои тракторы множество баннеров. Так, на одном из тракторов было послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».