Путин в Казани проводит встречу с президентом Республики Сербской

Президент России Владимир Путин в Казани проводит переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 19 февраля Додик прибыл в Казань с рабочим визитом. Перед этим он совершил рабочую поездку в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны Сергеем Алейником.

21 февраля Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.

Там глава РФ вместе с лидерами ряда иностранных государств примет участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Также в Казани Путин должен провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами. Кроме того, он планирует посетить Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.

Ранее Додик назвал себя другом Путина.