Госдума станет доступнее для иностранцев

Сайт Государственной думы будут вести и на арабском языке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщение опубликовано на сайте законодательного органа.

«Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы», — заявил Володин.

Спикер Государственной думы пояснил, что этот шаг призван сделать законодательный орган более открытым и доступным для иностранцев, которые следят за жизнью в России и ее политикой. До этого у сайта Госдумы появилась версия также и на китайском, так как, по словам Володина, Китай является стратегическим партнером России, а на китайском языке говорят около двух миллиардов человек.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает работу над вопросом восстановления Сирии при участии арабских стран.

Ранее Асада пригласили посетить Абхазию.