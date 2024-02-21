В МИД РФ сочли, что Лондону не терпится повысить планку конфликта на Украине

Британским властям не терпится вновь повысить планку конфликта на Украине, усилить его эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь «коалиции дронов». Комментарий дипломата опубликовали на сайте дипломатического ведомства.

По ее словам, Лондон открыто подталкивает Киев к ударам по объектам в глубине российской территории. Но российские военные дадут на это адекватный ответ.

Представитель МИД обратила внимание, что цена западных «гарантий» в отношении Украины известна.

«Их «гарантии» не стоят ровным счетом ничего», — сочла Захарова.

Она отметила, что Запад, протягивая Киеву «пряник», преследуют единственную цель — превратить Украину «в бесправную колонию», используя ее как инструмент против России.

До этого страны НАТО потребовали от Киева предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность ударов по ним. В США при этом отрицают, что поощряют Украину атаковать объекты в глубине РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.