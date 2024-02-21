В МИД России обратили внимание на унылую атмосферу на Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что унылая атмосфера Мюнхенской конференции по безопасности показала, что от оптимизма Запада по Украине не осталось и следа. Об этом говорится в ее комментарии на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«16-18 февраля состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине и дискуссиям о том, как избежать провала Вооруженных сил Украины», — заявила она.

По ее словам, в Москве «обратили внимание на унылую атмосферу встречи».

«От былого оптимизма западников не осталось и следа», — отметила она.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в эфире украинского новостного телемарафона. 17 февраля Кулеба после ответа на вопрос о будущих встречах киевской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности закурил сигару в прямом эфире, подумав, что в трансляции произошли перебои.

Ранее МИД Грузии обвинил в ангажированности организаторов Мюнхенской конференции.