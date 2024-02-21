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В МИД России обратили внимание на унылую атмосферу на Мюнхенской конференции

МИД: Мюнхенская конференция показала, что оптимизма по Украине не осталось

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что унылая атмосфера Мюнхенской конференции по безопасности показала, что от оптимизма Запада по Украине не осталось и следа. Об этом говорится в ее комментарии на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«16-18 февраля состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине и дискуссиям о том, как избежать провала Вооруженных сил Украины», — заявила она.

По ее словам, в Москве «обратили внимание на унылую атмосферу встречи».

«От былого оптимизма западников не осталось и следа», — отметила она.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в эфире украинского новостного телемарафона. 17 февраля Кулеба после ответа на вопрос о будущих встречах киевской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности закурил сигару в прямом эфире, подумав, что в трансляции произошли перебои.

Ранее МИД Грузии обвинил в ангажированности организаторов Мюнхенской конференции.

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