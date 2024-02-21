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В Госдуме заявили, что англичане ели российскую рыбу 68 лет

Спикер Госдумы Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами СССР и Великобритании, сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

По словам Володина, в 1956 году «мы Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке» разрешение на вылов рыбы около российских берегов. Теперь же «нашу рыбу, которую 68 лет ели бессовестные англичане», удалось вернуть.

«Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют», — заявил председатель Госдумы.

21 февраля Госдума приняла закон об отказе от соглашения 1956 года, разрешавшего британским морякам заниматься рыболовством в российской зоне Баренцева моря. Оно давало право британским рыболовам вести промысел в водах вдоль побережья Кольского полуострова, к востоку от мыса Канин Нос и вдоль берегов острова Колгуев.

В пояснительной записке к документу указано, что денонсация договора не нанесет серьезного политического ущерба для РФ, учитывая решение Лондона от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

24 января стало известно, что Россия вышла на первое место в мире по добыче лосося.

Ранее сообщалось, что Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства, несмотря на санкции.

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