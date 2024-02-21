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В Минске сообщили о нарушениях воздушной границы со стороны Латвии, Литвы и Польши

В Белоруссии заявили о нарушениях границы со стороны Латвии, Литвы и Польши

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Global Look Press

Увеличение интенсивности полетов военной авиации в воздушном пространстве Европы стало причиной нескольких нарушений границы Белоруссии со стороны Латвии, Литвы и Польши. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает агентство БелТА.

«Только с августа 2023 года зафиксировано шесть подобных инцидентов со стороны Литвы, Латвии и Польши», — уточнил руководитель департамента.

По словам Ревенко, Минобороны республики реагирует на нарушения сдержанно: подъемом дежурной авиации и дипломатическими мерами. Одновременно идет реализация комплекса мероприятий по усилению охраны участков государственной границы как в воздушном пространстве, так и на суше. Он отметил, что войска находятся в постоянной готовности «отразить любую агрессию».

В январе в МО Белоруссии заявили о нарушении НАТО международных обязательств.

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