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Назван предположительный диагноз Джо Байдена

Профессор Гаврилова: у Байдена наблюдаются признаки нейродегенеративных расстройств

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Joshua Roberts/Reuters

У президента США Джо Байдена наблюдаются признаки нейродегенеративных расстройств, считает доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова. Это может влиять на его поведение и умственные способности, однако точный диагноз можно озвучить лишь после обследования политика, заявила она в беседе с телеканалом «360».

По словам врача, у Байдена заметны нарушения ориентировки и памяти, а также признаки паркинсонизма.

«Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви», — предположила Гаврилова.

Это заболевание не лечится, однако есть методики по его замедлению, добавила она. При правильном подходе можно поддерживать когнитивные функции до определенного предела, пояснила врач.

При деменции человек теряет когнитивные способности, к которым относятся речь, интеллект, ориентирование в пространстве, а также возможность выполнять целенаправленные действия, напомнила специалист. Из-за этого появляются сложности с выполнением рутинных обязанностей. По словам Гавриловой, вероятность деменции повышается с возрастом, а после 65 лет угроза этого заболевания удваивается каждые пять лет.

На днях Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева. Такие оговорки политик допускает часто, из-за чего в США его призвали пройти тест на умственные способности. На фоне обсуждения состояния президента в США открыто заговорили о его замене вице-президентом Камалой Харрис, а также появились слухи, что от демократов баллотироваться на пост президента вместо Байдена будет бывшая первая леди США Мишель Обама.

Ранее СМИ написали, что Байден поручил своей команде работать над тем, чтобы представить Трампа невменяемым.

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