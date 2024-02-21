Захарова: сотрудникам госдепа США нужно заслужить право называться людьми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что сотрудникам госдепартамента США еще только предстоит заслужить право называться людьми. Так дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале рекомендацию госсекретаря Энтони Блинкена своим подчиненным использовать обращение «люди» вместо «дамы и господа».

«Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам «дамы и господа», независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно... А вот обращение «люди», на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», — заявила Захарова.

20 февраля газета New York Post сообщила, что Блинкен разослал своим сотрудникам инструкцию, в которой разъяснил правила общения на собраниях и при переписке.

Согласно письму госсекретаря, его подчиненным не рекомендуется использовать слова «мать», «отец», «муж», «жена», «вы, ребята», «дамы и господа» и другие. Глава ведомства посоветовал применять гендерно-нейтральные термины по типу «люди», «вы все», «родитель» и «супруга».

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