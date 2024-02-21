В МИД Китая заявили, что на встречах G20 нет места обсуждению Украины

На встречах стран «Большой двадцатки» нет места обсуждениям региональных тем по типу украинского конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — сказала дипломат.

Таким образом Нин прокомментировала сообщение российского МИД о том, что включение Украины в повестку встречи стран Группы Двадцати окажется деструктивным для объединения.

21-22 февраля в Рио-де-Жанейро пройдет встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прилетел в Бразилию для участия в заседании. На встрече российская сторона отметит неприемлемость направления Украине средств на финансирование конфликта.

Ранее Лавров встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.