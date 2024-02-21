Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД Китая заявили, что на встречах G20 нет места обсуждению Украины

МИД Китая: G20 — не платформа для обсуждения геополитических тем по типу Украины

close
100%
Adnan Abidi/Reuters

На встречах стран «Большой двадцатки» нет места обсуждениям региональных тем по типу украинского конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — сказала дипломат.

Таким образом Нин прокомментировала сообщение российского МИД о том, что включение Украины в повестку встречи стран Группы Двадцати окажется деструктивным для объединения.

21-22 февраля в Рио-де-Жанейро пройдет встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прилетел в Бразилию для участия в заседании. На встрече российская сторона отметит неприемлемость направления Украине средств на финансирование конфликта.

Ранее Лавров встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами