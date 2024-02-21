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Медведчук обвинил Запад в уничтожении экономики Украины

Виктор Медведчук: Запад превратил Украину в самую бедную страну в Европе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Запад превратил Украину в самую бедную страну в Европе. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, это произошло из-за прозападного курса, «внешнего управления», «которое было создано в 2014 году. Политик заявил, что Украина «провалилась» по экономическим и социальным показателям в таких мировых рейтингах, как ВВП, уровень благосостояния, средняя заработная плата и средняя пенсия.

Медведчук считает, что Украина не сумела выйти на показатели 2013 года, несмотря на подписанные договоры о свободной зоне торговли с Европейским союзом и об ассоциации с ЕС, а также несмотря помощь со стороны стран-членов ЕС.

В этом же интервью Медведчук заявил, что без России и стран СНГ восстановить экономику Украины невозможно. Он пояснил свою мысль тем, что украинская экономика как часть СССР была всегда завязана на Россию и другие советские республики, но не на Европу.

Ранее Медведчук раскрыл подробности своего освобождения.

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