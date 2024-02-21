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Иранский министр напрямую обвинил Израиль в подрыве газопровода

Министр Оуджи: Израиль причастен к подрыву газопровода в Иране

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ir_khalili/X

Израиль совершил диверсию на основном газопроводе Ирана, рассчитывая вывести его из строя, считает министр нефти исламской республики Джавад Оуджи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Оуджи назвал причиной инцидента на газопроводе «израильский заговор». По словам чиновника, в результате подрыва повреждения получили несколько ответвлений трубы, однако полностью вывести конструкцию из строя злоумышленникам не удалось.

14 февраля в городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщал, что подача газа по линии была прекращена, а огонь будут тушить до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.

Позднее New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) написала, что за взрывами может стоять Израиль. Один из чиновников Запада заявил изданию, что удары имели символический характер и были призваны показать Ирану возможности еврейского государства.

Ранее в Египте и Сирии заговорили о войне с Израилем.

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