Путин примерил куртку бренда DNK Russia

Президент России Владимир Путин примерил пуховик отечественного производства с надписью «бушлат из России». Об этом сообщает РИА Новости.

20 февраля глава государства принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», после чего посмотрел выставку российской продукции в рамках конкурса «Знай наших».

На одном из стендов были вывешены товары бренда одежды DNK Russia. Бренд сотрудничает с «Роскосмосом», студиями «Союзмультфильм» и «Смешарики», а в 2023 году создал коллекцию одежды для фильма «Чебурашка».

Представитель бренда предложил Путину примерить куртку с надписью «бушлат из России». Президент согласился и сам срезал бирку на изделии.

Главу государства спросили, можно ли использовать его фотографию при изготовлении одежды бренда.

«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — сказал Путин в ответ и сделал совместное фото с представителем DNK Russia.

О чем президент Путин говорил на форуме «Сильные идеи для нового времени», подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.