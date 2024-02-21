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Путин примерил куртку бренда DNK Russia

Путин на выставке АСИ примерил «Бушлат из России» бренда DNK Russia

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примерил пуховик отечественного производства с надписью «бушлат из России». Об этом сообщает РИА Новости.

20 февраля глава государства принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», после чего посмотрел выставку российской продукции в рамках конкурса «Знай наших».

На одном из стендов были вывешены товары бренда одежды DNK Russia. Бренд сотрудничает с «Роскосмосом», студиями «Союзмультфильм» и «Смешарики», а в 2023 году создал коллекцию одежды для фильма «Чебурашка».

Представитель бренда предложил Путину примерить куртку с надписью «бушлат из России». Президент согласился и сам срезал бирку на изделии.

Главу государства спросили, можно ли использовать его фотографию при изготовлении одежды бренда.

«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — сказал Путин в ответ и сделал совместное фото с представителем DNK Russia.

О чем президент Путин говорил на форуме «Сильные идеи для нового времени», подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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