Трамп рассказал, как политика Байдена влияет на страну

Действующий президент США Джо Байден придерживается политики, которая разрушает страну. Об этом заявил экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступление которого транслировал телеканал Fox News.

Политик 20 февраля встретился со своими сторонниками в преддверии выборов главы государства. Во время мероприятия он обратил внимание на необходимость усилить охрану американской границы вместо финансирования «стран, которые ненавидят» Вашингтон.

«Этот парень разрушает государство», — добавил Трамп, комментируя политику Байдена.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что нынешний президент США поручил членам своего предвыборного штаба найти способ представить его предшественника невменяемым. По информации журналистов, таким образом американский лидер хочет убедить граждан в непригодности Трампа для управления страной.

В частности, Байден потребовал от своих помощников сосредоточиться на подстрекательских высказываниях экс-главы государства. Они должны привлечь внимание общественности к «сумасшедшим» речам Трампа, уточнялось в материале.

Ранее Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты.