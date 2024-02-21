В МИД заявили, что не слышали о новых мирных инициативах по Украине

В Москве за последние несколько месяцев не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он добавил, что с начала специальной военной операции с инициативами по урегулированию выступали около 20 государств и региональных объединений, в числе которых Китай, Бразилия и африканские страны. При этом дипломат обратил внимание, что Россия поддерживает многие предложенные ими идеи.

Галузин уверен, что предложений было бы больше, если бы Украина не отвергала идеи посредничества, которые им предлагали.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, и мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты. Он подверг критике западные страны, утверждающие об отсутствии альтернатив «бессмысленному и одностороннему «копенгагенскому формату»» и так называемой «формуле» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.