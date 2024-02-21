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Медведчук заявил о своем желании вернуться в Киев

Медведчук заявил, что вернется в Киев, когда на Украине не будет нацизма

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РИА Новости

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что хочет вернуться в Киев, когда на Украине не будет нацизма. Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, он, «безусловно», хотел бы вернуться на Украину, когда будет такая возможность.

«Для половины страны, я думаю, такая цель ... может быть реализована в случае, когда в стране не будет того, что называется сегодня нацизмом. А нацизм стоит сегодня во главе угла государственной политики [Владимира] Зеленского», — пояснил Медведчук.

Он добавил, что очень многие люди хотят вернуться на Украину и обязательно вернутся в случае изменения ситуации.

До этого Медведчук говорил, что действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать. По его словам, Украина, независимая, суверенная, какой она была раньше, сейчас не является ни суверенной, ни независимой.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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