Депутат заявил о страхе жителей украинских городов из-за военкомов

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за мобилизации и облав военкомов.

Он рассказал, что сотрудники украинских военкоматов патрулируют улицы и остановки в этих городах.

«Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — сказал Барбашов.

По его словам, люди пропадают, «просто выйдя за хлебом».

Депутат утверждает, что люди боятся официально устраиваться на работу, «потому что сразу могут попасть под прицел мобилизации». Мужское население Одессы и Николаева прячется, что в свою очередь приводит к экономическим трудностям у семей, добавил он.

До этого глава минюста Украины Денис Малюська заявлял, что минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.