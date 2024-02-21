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В США анонсировали санкции против некоторых элементов российского ОПК

Салливан заявил, что США введут санкции против некоторых элементов ОПК РФ

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики. Слова чиновника приводит телеканал Scripps News.

По словам Салливана, очередной пакет санкций затронет различные элементы российского ОПК и источники доходов российской экономики. Он добавил, что ограничения будут нацелены на спектр целей, которые последовательно были выявлены США, чтобы «продолжать навязывать издержки за то, что Россия сделала с [Алексеем] Навальным и за то, что она сделала с Украиной».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге заявил, что 23 февраля США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи с тем, что случилось с Алексеем Навальным.

20 февраля министерство финансов США сообщило о внесении в санкционные списки еще двух россиян, подозреваемых в преступлениях в киберсфере.

Ранее в США прокомментировали призывы внести РФ в список стран — спонсоров терроризма.

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