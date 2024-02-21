США ограничиваются поставками оружия, не позволяя Украине атаковать Россию

Соединенные Штаты не дают возможности Украине проводить атаки по территории России, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением солдат. Об этом представитель госдепартамента заявил РИА Новости.

«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает фокусироваться на предоставлении Украине оборудования и обучения.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в министерстве обороны США выразили обеспокоенность относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что без продолжения американской помощи украинским военным придется принимать сложные решения о том, какие города и населенные пункты они смогут удержать.

Ранее в Белом доме раскритиковали республиканцев за «незаслуженный отпуск» без помощи Украине.