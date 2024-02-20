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Нетаньяху посчитал невозможной остановку операции против ХАМАС

Премьер Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль от победы над ХАМАС

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Израиль намерен в любом случае достичь всех поставленных целей нынешней военной операции в секторе Газа для победы над радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«На Израиль оказывается сильное давление внутри страны и за рубежом, чтобы мы прекратили войну до достижения всех целей», — отметил он.

Однако премьер уверен, что любые преграды на пути Израиля не помешают стране в проведении операции.

«Мы полны решимости продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех ее целей», — заметил Нетаньяху.

По его словам, в цели операции входит не только уничтожение ХАМАС, но также освобождение всех похищенных граждан и гарантий, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.

Нетаньяху уточнил, что давление оказывается и в сделке с ХАМАС по заложникам.

«Мы уж точно не готовы соглашаться на нереальные требования ХАМАС, принятие которых означает поражение Израиля», — заключил он.

В середине февраля Нетаньяху отмечал, что военное давление Израиля работает, ЦАХАЛ достиг тех районов в секторе Газа, «какие невозможно было представить».

По мнению премьера, любое урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через прямые переговоры без предварительных условий.

Ранее Нетаньяху рассказал о требованиях Израиля по контролю над территориями.

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