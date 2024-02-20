Американский дипломат навестит Гершковича в СИЗО после продления ареста

Посол США в России Линн Трейси 21 февраля навестит журналиста Эвана Гершковича в СИЗО после продления его ареста до 30 марта. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня я не смогла поговорить с Эваном в зале суда, я рассчитываю навестить его завтра в тюрьме «Лефортово», где узнаю, как с ним обращаются и как он себя чувствует», — рассказала Трейси.

До этого Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей после апелляции.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ заявили, что журналист по заданию США осуществлял сбор сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений в Екатеринбурге, подчеркнули в ФСБ.

Ранее WSJ выразило надежду на скорое освобождение Гершковича после интервью Путина Карлсону.