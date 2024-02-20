США вновь заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

США в третий раз воспользовались своим правом вето, отказавшись от принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН. Информацию об этом передает агентство Reuters.

Предложенный Алжиром проект резолюции получил поддержку от 13 членов Совбеза, при этом Великобритания воздержалась от голосования. В тексте резолюции содержались требования о немедленном гуманитарном прекращении огня, соблюдение которого должно быть обязательным для всех сторон конфликта, а также освобождение всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза поддержать предложенный Алжиром проект резолюции, который касается ситуации на Ближнем Востоке.

В январе официальный представитель МИД России Марии Захарова заявила, что Россия рассчитывает на соответствующие шаги Совбеза ООН ближневосточному урегулированию.

Ранее Лавров и постпред Израиля на заседании Совбеза ООН обменялись упреками.