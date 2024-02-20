Немецкий политик раскритиковала инициативу о поставках коалиции оружия Украине

Депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт выразила критику в адрес инициативы правящей коалиции о поставках дальнобойных систем вооружения Украине, называя ее опасной и призывая к разумному подходу к ситуации. Ее слова передает ТАСС.

На пресс-конференции Вагенкнехт отметила, что история свидетельствует о том, как Германия и ее политики, в прошлом приносившие войну на территорию России, сталкивались с тяжелыми последствиями подобных решений. Она подчеркнула, что в современных условиях подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, учитывая статус России как ядерной державы.

Вагенкнехт подчеркнула, что поставки оружия Украине, включая ракеты Taurus, не способствуют урегулированию конфликта на Украине и не приведут к прекращению боевых действий. Она выразила убеждение в том, что мир можно достичь только путем дипломатических переговоров и соглашений, а не усилением вооружений и военных действий.

Перед этим Вагенкнехт предупредила, что планы правящей коалиции во главе с Олафом Шольцем по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus могут втянуть Германию в войну.

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.