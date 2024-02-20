Россия приготовилась к совместному ответу с Венесуэлой при заморозке активов

У Москвы и Каракаса есть совместный план с конкретными шагами в ответ на заморозку активов России на Западе. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Есть у нас свои планы, и у Венесуэлы тоже есть намерения предпринимать какие-то шаги. Обмен опытом в этой сфере весьма и весьма полезен», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

По словам Лаврова, он обменялся с коллегой из Венесуэлы мнениями о том, как страны будут совместно действовать в случае заморозки активов России.

«Мы будем добиваться справедливости. Это главное направление, в котором мы работаем», — добавил российский министр, отвечая на вопрос, какие практические шаги предпринимают Москва и Каракас.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что конфискация активов России со стороны Запада станет негативным сигналом для национальных банков других стран.

По ее мнению, это также станет примером явного нарушения базовых принципов экономического сотрудничества между государствами.

При этом в ЕС призвали конфисковать российские активы в размере €150 млрд как можно скорее, по крайней мере до выборов президента США. Как считают в МИД Эстонии, в случае победы Дональда Трампа, Америка может сменить курс в отношениях с Россией.

Ранее в МИД России назвали воровством стремление использовать активы России на Западе для помощи Украине.