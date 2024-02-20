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Ассанж рассказал о своих действиях в случае поражения в британских судах

Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Великобритании

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Henry Nicholls/Reuters

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае поражения в судах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену журналиста Стеллу Ассанж по итогам первого дня слушаний в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

«Джулиан будет пробовать передать свое дело в Европейский суд по правам человека и получить ордер, запрещающий его экстрадицию <...> Мы уверены, что Европейский суд по правам человека признает, что жизнь Джулиана находится в опасности», — поделилась супруга Ассанжа.

По ее словам, во вторник защита журналиста предоставила суду доказательства грозящей ему опасности, и суд услышал, что на австралийца покушались представители страны, добивающейся его экстрадиции.

До этого главред Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил об ухудшении состояния Ассанжа.

Ранее «Репортеры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа.

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