Путин провел новую встречу с Шойгу

После встречи, посвященной ситуации в Авдеевке, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели еще одно рабочее совещание. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Встреча состоялась. Материал готовится к выходу», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

20 февраля пресс-секретарь анонсировал встречу Путина и Шойгу, на которой последний должен был выступить с докладом. После встречи, отметил Песков, президент должен принять участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

После этого российский лидер проведет ряд встреч, после 19:00 планируется совещание по программе капитального ремонта в школах. Песков напомнил, что глава государства посещал школу в Нижнем Тагиле, где требовался ремонт.

Также Путин выступит со вступительным словом на совещании, где представит доклад, сообщил представитель Кремля.

Ранее Путин рассказал, о чем будет его послание парламенту.