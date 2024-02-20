Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал предупреждение министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису относительно обвинений в сторону России и призывов к дальнейшему противостоянию. Он написал об этом в соцсети X.

Видео, размещенное Ландсбергисом в социальных сетях, в котором он заявляет о намерениях президента России Владимира Путина и призывает к «полной победе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Украине, вызвало резкую реакцию Риттера.

«Перестаньте думать, что вы можете помыкать Россией. Если вы начнете драку, то останетесь одни», — предостерег военный в отставке.

Это предупреждение отражает нарастающую напряженность в отношениях между Литвой и Россией, а также сложность международной политической ситуации, вызванной конфликтом на Украине.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Литвы предложило расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве.

Перед этим Риттер сравнил главу МИД Литвы Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем.

Ранее экс-разведчик США раскрыл планы Европы в отношении России.